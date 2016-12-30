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Çamlığın beyaz örtüsü!

30 Aralık 2016 Cuma 06:01
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Yozgat’ta dün akşamdan itibaren yağan kar yağışı Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda yarım metre karın oluşmasına neden oldu. Ayrıca yağan kar, Çamlık Milli Parkı’nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çamlığın beyaz örtüsü!
Dün akşamdan itibaren Yozgat’ta devam eden kar yağışı, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nı beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda manzaralık görüntüler oluştu. Çamlığa çıkıp fotoğraf çekmek isteyen bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çamlığa haber yapmak için çıkan basın mensupları ise Çamlık Milli Parkı’nın eşsiz manzarasını fotoğrafladılar. Diğer yandan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndaki bazı ağaçların kar altında kaldığı ve ağaç dallarının eğildiği görüldü. Yozgat Çamlığı Fatih Tabiat Parkı tarafında bulunan ve buz tutan Cevdet Dündar Göleti’nin bazı kesimlerinde buzlarının erimeye başladığı, göletin tehlike arz ettiği yetkililer tarafından bildirildi.

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