Çamlığı mesken tuttuk

Geçmişte Yozgatlı vatandaşların evinin bahçesi olarak nitelendirilen Çamlık, yaz aylarında yine serinleme ve dinlenmenin adresi olmayı sürdürüyor. Çamlık Milli Parkı ile birlikte Fatih Mahallesi’nde bulunan içerisinde Cevdet Dündar Göleti’nin de yer aldığı Fatih Tabiat Parkı da piknikçilerin tercihi oluyor. Gölet kenarında piknik yapan vatandaşlar seyir kulesi ve iskele kenarlarında da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Özellikle gurbetçi vatandaşların da tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle, çamlıktaki yoğunluğun arttığı bildirildi. Öte yandan Yozgat Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ise vatandaşlara ateş ve yangın konusunda uyarı yaptı. Çamlıkta meydana gelebilecek yangınlara karşı vatandaşları dikkatli davranmaya davet eden yetkililer, ormanlık alana izmarit atılmaması ve mangal ateşlerinin tamamıyla söndürülmesi gerektiğini hatırlattılar.