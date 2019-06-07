Çamlığa akın ettiler

Yaşanan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, bayram tatilini de fırsat bilerek piknik alanlarına ve parklara koştu. Vatandaşlar ağaç gölgeliklerinde, dere kenarlarında hem serinlediler hem de pikniklerini yaptı. Çocuklar ise oyun parklarında oynayıp vakit geçirdiler. Yozgat'a bayram tatili için gelen vatandaşlar, Yozgat'taki yakınları ile çamlık milli parkında bayramlaşmayı tercih etti. Vatandaşlar, 'Ramazandan sonra sıcaklıklar hissedilir derecede yükseldi. Biz de hem sıcaklardan korunmak hem de güzel vakit geçirmek için Çamlık Milli Parkına geldik. Burada ailemizle piknik yapıyoruz. Serinlemek için de sık sık çeşmeye gelerek elimizi yüzümüzü yıkıyoruz” diye konuştular.