Camızlar da bunaldı!

Yozgat’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkilin olan sıcaklık, insanlar kadar hayvanları da etkiledi.

Sıcağa dayanıklılığıyla bilinen ve Yozgat’ta halk arasında ‘camız’ olarak isimlendirilen mandalarda aşırı sıcaklıklardan fena halde etkilendi.

Çiftçilere manda dağıtımı törenine katılan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise eline aldığı su hortumuyla birlikte sıcaktan bunalan hayvanları serinletti.

Kavurucu sıcağın altında kalan mandalar ise soğuk suyla serinlemenin tadını çıkardıktan sonra, fıtratı gereği tekrar çamura yatarak, çamura bulanmayı tercih etti.