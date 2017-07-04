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Camızlar da bunaldı!

Yozgat’ta etkisini sürdüren güneşli ve sıcak hava halk arasında camız diye tabir edilen mandaları da etkiledi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç hortum ile mandaları ıslatarak sıcaktan etkilenen hayvanları serinletti.

Camızlar da bunaldı!

Yozgat’ta etkisini sürdüren güneşli ve sıcak hava halk arasında camız diye tabir edilen mandaları da etkiledi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç hortum ile mandaları ıslatarak sıcaktan etkilenen hayvanları serinletti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Temmuz 2017 Salı 07:10
102 Okunma
Camızlar da bunaldı!

Yozgat’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkilin olan sıcaklık, insanlar kadar hayvanları da etkiledi.
Sıcağa dayanıklılığıyla bilinen ve Yozgat’ta halk arasında ‘camız’ olarak isimlendirilen mandalarda aşırı sıcaklıklardan fena halde etkilendi.
Çiftçilere manda dağıtımı törenine katılan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise eline aldığı su hortumuyla birlikte sıcaktan bunalan hayvanları serinletti.
Kavurucu sıcağın altında kalan mandalar ise soğuk suyla serinlemenin tadını çıkardıktan sonra, fıtratı gereği tekrar çamura yatarak, çamura bulanmayı tercih etti.

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