Camide hayırlı yarışma

Kaleliler Cami'inde düzenlenen Kur'an kursu öğrencileri arası bilgi yarışmasına, 5 grup halinde 40 öğrenci katıldı. Her biri 25’er puandan 4’er soru soruldu. Heyecanlı geçen yarışmada bir ve ikinci grubun 80’er puanla eşitlik sağlaması üzerine yedek sorulara geçildi. Yedek sorular neticesinde ikinci grup birinci oldu. Jüri üyeliklerini İl Müftülüğü Şube Müdürü Fevzi Yılmaz, Şef Menduh Bircan, Şef Mehmet Soysal’ın katıldığı yarışmada birincilere Yozgat esnafı ve belediyenin katkıları ile alınan hediyeler verildi.

Birinci olan grubun öğrencisine bilgisayar, ikinci olan grubun öğrencilere çeyrek altın, üçüncü gruba 100 TL para, dördüncü gruba 100 TL’lik hediye çeki, beşinci gruba kol saati ile ödüllendirildi. Ayrıca kursa katılan 40 öğrencinin tamamına kol saati, gömlek, bileklik, kolye, ütü, kırtasiye malzemesi, eşarp gibi çok sayıda hediye verildi.Grupta yer alan öğrencilerin isimleri şöyle: Rumeysa Kılıç, Eylül Yılmaz, Hayrunnisa, İkra Ünal, Fatma Ünal, Beyza, Döndü, Gülsüm.

Hediyeler Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu ve Kaleliler Cami İmamı Feyzullah Şimşek tarafından verildi.

Kaleliler Cami İmamı Feyzullah Şimşek bu yıl açılan yaz Kur'an kurslarında çocuklar arası dini bilgiler yarışmasının 8'incisini düzenlediklerini belirterek,"Bu yarışmayı düzenlemekteki amacımız, çocuklarımızın camilere ilgisini artırmak ve kursta verilen dini bilgilerin akıllarında kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır" dedi.

Her yarışmada kazanan ve kaybedenin olduğunu ancak dini bilgiler yarışmasında öğrencilerin hepsinin kazandığını ifade eden Şimşek,"Yarışma sayesinde öğrencilerimiz bilgilerini tazeledi. Yaptığımız bu tür etkinliklerde bize her zaman destek olan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte esnafımıza ve cami cemaatimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.