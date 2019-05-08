Cami yenilendi

Birinci Toki konutları bölgesinde 2007 yılında ibadete açılan caminin çatısı yenilendi, dış cephe yalıtımı yapılarak caminin içi de yeniden boyandı.

Cami cemaati ve mahalle sakinlerinin maddi ve manevi katkılarıyla yeniden elden geçirilen camide son olarak halılar komple değiştirildi.

Tüm onarım ve bakım çalışmaları tamamlanan camide halıların değişmesiyle birlikte cemaat teravih namazlarını camide kılmaya başladı.

Cami İmamı Fatih Cankurtaran, caminin bakım ve onarımı için destek veren İl Müftülüğü ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.