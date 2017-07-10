Cami için pet şişe topluyorlar

Yozgat merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan Çengeltepe Caminin çevre düzenlemesine vatandaşlar tarafından yapılıyor.

Mahalle sakini emekli Osman Kalkan isimli vatandaşın Ankara’da gördüğü projeyi Yozgat’ta başlatması ile camini çevresi yeniden düzenlendi.

Cami İmamı Ziya Başer ve Müezzin Yasin Coşkun’un da desteklediği proje ile mahalleye atılan pet şişeler toplanarak, biriktiriliyor. Yozgat’ta hurdacılık yapanlara satılan pet şişelerin karşılığı elde edilen gelir, yine caminin ihtiyaçları için kullanılıyor.

Mahalle sakini emekli Osman Kalkan, Ankara’da bir süre kaldığını ve mahalle camisinde uygulanan projenin dikkatini çektiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra projeyi Yozgat’ta uygulamak istediğini dile getiren Kalkan, cami görevlilerinin de kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 2 yıldır projeyi uyguladıklarına değinen Kalkan, pet şişelerin toplanması için caminin bir köşesine alan yaptıklarını belirtti.

Burada biriken su, meşrubat ve yağ şişeleri, yoğurt ve margarin kapakları, deterjan kutularının kapakları, su ve sıvı deterjan kapları, deterjan, şampuan ambalajlarından oluşan pet şişeleri hurdacılara sattıklarını söyleyen Kalkan,hem caminin ihtiyaçlarının giderildiğini, hem de geri dönüşüme katkı yapılarak çevrenin korunmasına yönelik bir adım atıldığına dikkat çekti.

Kalkan, ‘Projemize cemaat ve kuran kursu öğrencileri katkı veriyor. 2 yıldır devam ettirdiğimiz çalışmayı bu yılda sürdürdük. Camimiz bünyesinde açılan Kur’an Kursuna 50 çocuğumuz katıldı. Çocuklarımız kurslara gelirken, yolda buldukları pet şişeleri topluyorlar. Yozgat’ta ilk kez Çengeltepe camiinde uyguladığımız proje çerçevesinde bin 200 ila bin 300 TL topladık. Toplanan para ile camiye bay ve bayan WCler yapıldı. Camini çevresine mevsim çiçekleri ekildi. Çiçek bahçeleri oluşturuldu. Kamelya yapıldı. Bunlar yapılırken, belediyede destek verdi’ dedi.

Şehiri şehir yapanın insan olduğuna vurgu yapan Kalkan, çevrenin korunması için insanlara görevler düştüğünü kaydetti.



