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Çamaşır suyu içti

SORGUN ilçesinde, çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çamaşır suyu içti

SORGUN ilçesinde, çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Çamaşır suyu içti

Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak çalışan Ali Kapçak'ın 4 yaşındaki oğlu Ayaz Kapçak, anne ve babasının tarlada çalıştığı sırada çadırda bulunan çamaşır suyunu içti. Akrabaları Ayhan Koç tarafından durumun fark edilmesiyle minik Ayaz, otomobil ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı. 

Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak çalışan Ali Kapçak'ın 4 yaşındaki oğlu Ayaz Kapçak, anne ve babasının tarlada çalıştığı sırada çadırda bulunan çamaşır suyunu içti. 

Akrabaları Ayhan Koç tarafından durumun fark edilmesiyle minik Ayaz, otomobil ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Ayhan Koç, yaptığı açıklamada, mevsimlik işçi olarak buraya çalışmaya geldiklerini ve Sorgun'un Duralidayılı köyü yakınlarında kurulan çadırda kaldıklarını söyledi.

Koç, Ayaz'ın anne ve babasının başka tarlada çalıştıklarını ifade ederek, "Sabah gidip akşam geliyorlar. Onların işte olduğu bir sırada susayan Ayaz, su zannettiği bardaktaki çamaşır suyunu içmiş. İçince ağzı yanmış. Üstü başı yanmış bir şekilde koşarak bize doğru geldi. Biz de otomobil ile hastaneye getirdik. Burada ilk müdahalesi yapıldı. Burada çocuk cerrahisi olmadığı için bizi başka bir hastaneye sevk edecekler." diye konuştu. 

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