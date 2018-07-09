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Çalışmalar kaldığı yerden

YOZGAT Şehir Merkezi'nden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolunda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kaldığı yerden

YOZGAT Şehir Merkezi'nden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolunda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Çalışmalar kaldığı yerden

Yozgat’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından E-88 Karayolunda yürütülen yol yapım çalışmaları seçim sürecinin ardından yeninden hız kazandı.Daha evvel dört yol kavşağı ile Terminal kavşağı arasındaki kesimde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, Esentepe bölgesinde Sabancı Kız yurdu önünde de kavşak ve yan yol çalışmalarını tamamladı. Karayolları ekipleri çalışmalarını bu kez aynı yolun Ankara istikametindeki şeridinde sürdürüyor. Sivas istikametindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Ankara istikametinde sürdürülen çalışma kapsamında yol sökme işlemi tamamlandı. Karayolları ekipleri sökülen yolda altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfaltlama çalışmalarına geçecek. Çalışmalar kapsamında yolda trafik akışı kontrollü sağlanırken, il merkezine dönüşlerin verildiği ara yollar da trafiğe kapatıldı. Karayolları ve emniyet ekipleri ise E-88 Karayolu’nun Yozgat şehir geçişinde araç sürücülerinin dikkatli seyir etmeleri uyarısında bulundu.
 

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