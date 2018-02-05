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Çalışan değil patron

ÇANDIR İlçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu destekleriyle modern hayvancılık tesisleri kuran iş adamı Halim İlbay, bölgede kurulacak olan tesisler için danışmanlık hizmeti verirken, kendi işletmelerinde de işçi gibi çalışıyor.

Çalışan değil patron

ÇANDIR İlçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu destekleriyle modern hayvancılık tesisleri kuran iş adamı Halim İlbay, bölgede kurulacak olan tesisler için danışmanlık hizmeti verirken, kendi işletmelerinde de işçi gibi çalışıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Çalışan değil patron

Çandır ilçesinde TKDK desteklerinden yararlanarak ilk tesisi kendilerinin kurduğunu ifade eden İlbay, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda proje hazırlayarak TKDK’ye müracaat ettik. Çandır’da ilk işi biz yaptık. Daha sonra bizim yaptığımız tesisi gören diğer vatandaşlarımızda proje hazırladı ve ilçemiz TKDK’den en fazla hibe alan ilçe oldu” dedi.
Yaptığı işi sevdiğini kaydeden işadamı İlbay, tarlada, ahırda, tavuk kümesinde bulunmaktan, onların sesini dinleyip, çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti. İlbay, çalışanlarının da olduğunu, onlar günlük rutin çalışmaları yaptığını, kendisinin de her fırsatta hayvanlarla ilgilenip, civcivlerin bakımlarını yaptığını, bunun da kendisini mutlu ettiğinin altını çizdi.

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