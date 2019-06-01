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Çalıntı malzemeler bulundu

KAYSERİ’de ‘dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan plakasız araçta, yaklaşık 20 bin lira değerinde 450 parça çalıntı malzeme ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler bulundu

KAYSERİ’de ‘dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan plakasız araçta, yaklaşık 20 bin lira değerinde 450 parça çalıntı malzeme ele geçirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Çalıntı malzemeler bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Yozgat kara yolunda şüphe üzerine plakasız bir araca ‘dur’ ihtarında bulundu.  Uyarıyı dikkate almayarak kaçan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.  Araçtaki aramada, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinden çalındığı belirlenen kompresör, araç motorları, araç yedek parçalarının da bulunduğu, yaklaşık 20 bin lira değerindeki 450 parça çalıntı malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yozgat'a gönderildi. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler, Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesi'ndeki bir hırsızlık olayının zanlıları olduğu tespit edilen 3 zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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