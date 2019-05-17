ÇAKI GiBi ASKER OLDULAR

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda bir günlük askerlik eğitimini tamamlayan 18 engelli için terhis töreni de düzenlendi. İl Jandarma Alay Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitimlerini tamamlayan engelli askerler, yemin etti. Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftası'nda icra edildiğini söyledi. Yeşilyurt, kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini ifade etti. Konuşmanın ardından engelli askerlerin terhis belgeleri verildi ve tören geçişi yapıldı. Törene Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, askeri personel ve engelli yakınları katıldı.