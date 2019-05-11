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Çağdaş Türk resimlerinin bulunduğu tarihi cami

YOZGAT’ın kurucusu Çapanoğlu ailesi tarafından yaptırılan Çapanoğlu Büyük Cami, iki kısımdan meydana geliyor.

Çağdaş Türk resimlerinin bulunduğu tarihi cami

YOZGAT’ın kurucusu Çapanoğlu ailesi tarafından yaptırılan Çapanoğlu Büyük Cami, iki kısımdan meydana geliyor.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Çağdaş Türk resimlerinin bulunduğu tarihi cami

Caminin birinci kısmı Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779 tarihinde yaptırılıp, 1795’de kardeşi Süleyman Bey tarafından da genişletilmiş. İnşaatından 16 yıl sonra yapılan bu ilave ile cami, iç cami ve dış cami olmak üzere 2 kısımdan oluşuyor. Caminin duvarlarını süsleyen resimlerin, ilk çağdaş Türk Resimleri olduğu biliniyor. Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii duvarlarını süsleyen resimlerin, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari stilinin Anadolu‘da meydana getirilen nadide eserlerinden olduğu kaydedildi. Caminin içerisinde Çapanoğlu ailesinin ileri gelenlerinin, avlusunda ise ikinci ve üçüncü kuşak aile fertlerinin mezarları bulunuyor. Cami içerisinde ayrıca Çapanoğlu ailesinin Sancağı da sergileniyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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