Çadır ve tarlada geçen hayatlar

Mevsimlik tarım işçileri her yıl olduğu gibi bu senede Yozgat’a gelerek çadırlara yerleşmeye başladı. Yozgat’taki tarım alanlarında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin yaz aylarıyla birlikte göçü başlıyor.

Güneydoğu illerinden Yozgat’a gelen tarım işçileri Yerköy’de Yamuklar Köyü mevkiinde Özel İdare tarafından kurulan çadırlara yerleşmeye başladı.

Onlar mevsimlik tarım işçileri… Güneydoğu vilayetlerinden aileleriyle birlikte Yozgat’a gelerek, tarım alanlarında çalışarak geçimlerini sağlıyorlar.

Yerleşik düzene geçememiş olan mevsimlik tarım işçilerinin, çocukları da birer mevsimlik işçi gibi aileleriyle birlikte yollara düşüyor, tarlalarda koşuyor ve çadırlarda uyuyor.

İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ‘Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Stratejisi Eylem Planı’(METİP) kapsamında işçiler için çadırlar kurulup, yaşam standartları yükseltilmeye çalışılsa da mevsimlik işçilerin bazı konularda sorun ve şikâyetleri devam ediyor.

Yerköy’e bağlı Yamuklar Köyü mevkiinde yer alan METİP çadırlarında konaklayan mevsimlik tarım işçileri kendilerine tahsis edilen elektriğin ücretinin fazla olmasından şikâyet ederken, çadır alanında içme ve kullanma suyu bulunmaması da işçileri zora sokuyor.

Çadırlarda konaklayan çocuklar ellerinde su bidonlarıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan çeşmeden, çadırlara su taşıyor.

Mevsimlik tarım işçileri, çadır alanlarında tuvalet olmamasından da şikâyetçi olduklarını ifade ederek, bu eksikliklerinin de giderilmesini yetkililerden talep ediyor.