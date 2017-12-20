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Caddeye özel proje

YOZGAT Belediyesi tarafından Şeyh Osman Mahallesi’ne açılan Gülveren Caddesi’ne özel ışıklandırma projesi hazırlandı.

Caddeye özel proje

YOZGAT Belediyesi tarafından Şeyh Osman Mahallesi’ne açılan Gülveren Caddesi’ne özel ışıklandırma projesi hazırlandı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Caddeye özel proje

Şeyh Osman Mahallesi’nde ucube bir halde bulunan menfezlerin yıkımını yapan belediye ekipleri, menfezin üzerini kapatarak, yolu cadde haline dönüştürdü.
Menfezin kapanmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni caddeye, belediye tarafından Gülveren Caddesi adı verildi.
Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, bu caddeye özel bir ışıklandırma projesi hazırladıklarını belirterek, “Burası Yozgat’ın ışıl ışıl bir caddesi olacak” dedi.
Caddenin Yozgat Park ile birleştiğini hatırlatan Talip Karslıoğlu, Yozgat Park projesinin tamamlanmasıyla birlikte, bu bölgenin Yozgat’ta yeni bir cazibe merkezi olacağını ifade etti.
Karslıoğlu, “Işıklandırma çalışmamız Yozgat Park girişine kadar olacak. Yozgat Park ise başlı başına ayrı bir proje zaten. Böylelikle burası da Yozgat’ın ayrı bir güzelliği olacak” diye konuştu.

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