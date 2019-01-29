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Caddede kaza

LİSE Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Caddede kaza

LİSE Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki araçta maddi hasar meydana geldi.

29 Ocak 2019 Salı 07:00
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Caddede kaza

Lise Caddesi Vali Konağı kavşağında çarpışan iki araçta maddi hasar oluştu. Yozgat Lisesi istikametinden Cumhuriyet Alanı istikametine seyir halinde olan araç, kavşaktan Vali Konağı istikametine aniden dönüş yapan araca çarptı. Çarpanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle Lise Caddesi’nden Cumhuriyet Alanı istikametine araç trafiği kapandı.

Anahtar Kelimeler:
Caddede KazaLise Caddesi Vali Konağı
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