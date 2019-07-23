BUYURUN YOZGAT’A!

Türkiye’de görülmesi gereken arkeolojik yapıları hiçbirimizin tek tek sayamamıza imkan olmadığına dikkat çekilen haberde, ‘Zaten saymaya kalksak Türkiye’deki arkeolojik yapılar böyle bir listeye de sığmaz. Ancak sosyal medyada sizlerle birlikte hazırladığımız bu listede, binlerce öneri arasında en çok söylenen yapıları görebilirsiniz. Belki bu liste sayesinde hangi arkeolojik yapıyı görmek için yolculuğa çıkacağınıza da karar verirsiniz’ görüşüne yer verildi. 50 yapı arasında ilk 7 arasında yer alan Sarıkaya ilçe merkezindeki Roma Hamamı kalıntıları ‘Basilica Therma (Yozgat)’ başlığı altında verildi. Haberin açıklamasında ise, ‘Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Basilica Therma adlı Roma Hamamı, 2 bin yıldır doğal bir sıcak su kaynağı olarak kullanılıyor. 2018 yılında Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen Basilica Therma, antik zamanlardan beri kesintisiz olarak bir sıcak su kaynağı oldu. Orta Anadolu Bölgesi’nde eski çağlardan günümüze kalan en önemli Roma yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Yılan benzeri bir figürün (sağlık tanrısı Asklepius) kabartmasından, bu yapının sadece temizlik için değil, aynı zamanda şifa için kullanıldığı anlaşılıyor’ denildi.