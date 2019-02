BUDAMA ZAMANI

Zarif duruşları ve kendine has kokusuyla her zaman sevilen çiçeklerin başında gelen Güller ışığa çok ihtiyaç duyan, direkt güneş ışığı karşısında olsa bile zarar görmeyen bir çiçek türü olarak karşımıza çıkıyor. Güller kullanılan alana hem güzel bir görsellik hem de yaydığı kokuyla farklılık kazandırıyor. Bu güzelliği yansıtabilmesi için güllerin budanması uzun ömürlü olması açısından gerekli görülüyor. Yozgat’ta gül budama zamanı her yıl açan güller ocak, şubat, mart aylarında budanması gerekiyor. Budamalar esnasında hastalıklı, kurumuş ya da ince dallardan kurtarılmasına yönelik yapılıyor. Yozgat Belediyesi Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yanında esnaf da, budama çalışmalarına katkı sağlıyor. Un Pazarı’nda Mustafa Yenice isimli esnaf, budama çalışması yaparken, bölgedeki diğer işyeri sahipleri de kendisine destek veriyor. Mustafa Yenice, gül bakımı esnasında eskiyen dalların kesinlikle kesilmesi gerektiğini vurgulayarak, güllerin çeşidine göre budama zamanlarının bulunduğunu kaydetti. Yenice, ‘’Mesela yeni dikilmiş taze güller kuvvetlenmesi açısından ilk yılda budanmalıdır. Gül bitkisi narin olduğundan hijyenine ve bakımına çok dikkat edilmelidir. Güller yetersiz ışıktan, bakımının yapılmamasından ve ilgisizlikten solmaya başlar. Kökleri havasız kalan çiçek kurumaya başlar. Gerekmediği halde çok su vermek de gülleri kurutur. Güneşsiz kalan güller de kurumaya yüz tutar. Kuruyan güllerde önce hastalıklı ya da sağlıksız görülen dallar ana köke zarar vermeden kesilerek alınır. Çünkü bunların kalması demek diğer sağlıklı tarafları bozması demektir’’ dedi.