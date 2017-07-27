Bu yıl geç geldiler

Yozgat’ta yaz aylarında köyleri ve beldeleri yurt tutan leylekler, bu sene ilkbaharın gecikmesi ve havaların geç ısınmasından dolayı yazlık yuvalarına geç geldi.

Havaların ısınması ve sıcaklığın artmasıyla birlikte aradığı sıcaklığı bulan leylekler, her sene olduğu gibi cami kubbeleri ve telefon direklerine yuva yaparak yavrularını beslemeye başladı.

Yozgat’ın Topçu Köyü’nde de leylekler, her sene konuşlandıkları direk üzerine yuvalarını inşa etti.

Leyleklerin beslenmek için ise köyün yanı başında bulunan Topçu Göleti’ni kullanarak, buradan balık avladığı gözlemlendi.