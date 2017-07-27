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Bu yıl geç geldiler

Baharın ve yaz aylarının müjdecisi olarak bilinen leylekler bu sene geç geldikleri yuvalarına havaların ısınmasıyla birlikte kalıcı gibi yerleşti.

Bu yıl geç geldiler

Baharın ve yaz aylarının müjdecisi olarak bilinen leylekler bu sene geç geldikleri yuvalarına havaların ısınmasıyla birlikte kalıcı gibi yerleşti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
27 Temmuz 2017 Perşembe 07:07
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Bu yıl geç geldiler

Yozgat’ta yaz aylarında köyleri ve beldeleri yurt tutan leylekler, bu sene ilkbaharın gecikmesi ve havaların geç ısınmasından dolayı yazlık yuvalarına geç geldi.
Havaların ısınması ve sıcaklığın artmasıyla birlikte aradığı sıcaklığı bulan leylekler, her sene olduğu gibi cami kubbeleri ve telefon direklerine yuva yaparak yavrularını beslemeye başladı.
Yozgat’ın Topçu Köyü’nde de leylekler, her sene konuşlandıkları direk üzerine yuvalarını inşa etti.
Leyleklerin beslenmek için ise köyün yanı başında bulunan Topçu Göleti’ni kullanarak, buradan balık avladığı gözlemlendi.

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