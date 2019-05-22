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BU HiÇ OLMADI!

TARİHİ Çapanoğlu Büyük Cami ile Tol Çarşı külliyesinin bulunduğu Meydan Yeri Caddesi’nde konuşlandırılan dev çöp tankı, görüntü kirliliği yarattı.

BU HiÇ OLMADI!

TARİHİ Çapanoğlu Büyük Cami ile Tol Çarşı külliyesinin bulunduğu Meydan Yeri Caddesi’nde konuşlandırılan dev çöp tankı, görüntü kirliliği yarattı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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BU HiÇ OLMADI!

Şehrin aynası olarak kabul edilen bölgelerden birisi olan, özellikle Yozgat dışından gelen yerli turistlerle birlikte yabancılarında ziyaret ettiği tarihi cami yolu üzerine konulan çöp tankının yarattığı görüntü kirliliğinin biran önce giderilmesi gerekiyor. Çöp tankı, tarihi yapıların, sürekli görüntü ve fotoğraflarının çekildiği kesimde bulunan tankın, daha uygun bir alana, görünmeyecek, tarihi yapıları gölgede bırakmayacak bir alana taşınması gerektiği kaydedildi.

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