BU HiÇ OLMADI!

Şehrin aynası olarak kabul edilen bölgelerden birisi olan, özellikle Yozgat dışından gelen yerli turistlerle birlikte yabancılarında ziyaret ettiği tarihi cami yolu üzerine konulan çöp tankının yarattığı görüntü kirliliğinin biran önce giderilmesi gerekiyor. Çöp tankı, tarihi yapıların, sürekli görüntü ve fotoğraflarının çekildiği kesimde bulunan tankın, daha uygun bir alana, görünmeyecek, tarihi yapıları gölgede bırakmayacak bir alana taşınması gerektiği kaydedildi.

