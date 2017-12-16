Bu da Yozgat Mimarisi

Zemin katta alışveriş merkezi ile halı saha tesisi bulunuyor. Zemin üzerine yerleştirilen ilginç yapı ise, şehrin muhtelif bölgelerinden görülebiliyor. Yozgat Belediyesi, zemin bölümü dışında kalan kısmın kaçak olması nedeniyle inşaatı durdurdu. Konu yargıya intikal etti.
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-BİZİM ŞAİRLERDEN
Beni sorarsan,
Kış işte
Kalbin elem günleri geldi
Dünya evlere çekildi, içlere
Sarı yaseminle gül arasında
Dağların mor baharıyla
Sis arasında
Denizle göl arasında
Yanımda kediler kuşlar
Fikrimden dolaşıyorum
Hiçbir iktidarı sevmesem de
Sobanın iktidarında
Çarpışa çarpışa nasılsa
Büyüyebilen kızlar
Uslu, sakin, ölümü bekliyorlar
Yaşlılık
Dev mi oldular başkaları
Üstüne üstüne gelip korkusuz
Güçlerini deniyorlar
-Gülten Akın-
-BEKLERİZ
Hudutta vatanı bekleriz
Yozgat’ta iş alanı
Senelerdir bekleriz biz
Hızlı treni, havaalanı.
Fabrikalar bekleriz istihdam sağlayacak.
Yollar bekleriz uzaklara ulaştıracak.
Anadolu’nun ortasıdır burası.
Yaylalarımız, tarlalarımız vardır.
Bahçelerimiz, bağlarımız vardır.
Ama hep bekleriz.
Bağlarımızın yeşermesini…
Bahçelerimizin çiçeklenmesini…
Ama şu sıralar bekleyenimiz azalıyor.
Ya o tarafa ya öbür tarafa göç ediyoruz.
Yine de her şeye rağmen bekliyoruz…
Umutla, sabırla, azimle…
-M.T
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DİYORKİ...
ERTUĞRUL KAPUSUZOĞLU-Emekli Eğitimci
Paylaşılmasından korkmam, tam aksine fedakarlığımın büyüklüğü görülür.
ÇOCUKLARA PAPUÇ GOCUK MU?
ERTUĞRUL HOCAYA KAYNANA MI?
Çocuklara bayramcalık, koş Ertuğrul Hoca.
Çocuklara ayakkabı, koş Ertuğrul Hoca.
Çocuklara gocuk, koş Ertuğrul Hoca.
Kimse de, "yahu Ertuğrul Hoca da üşüyor, şuna da bir kaynana bulalım" diyen yok.
İstemem kalsın…
Ertuğrul hoca üç beş gün (üç-beş) daha idare eder, yeter ki çocuklar üşümesin.
Eşim, dostum, hısmım akrabam, arkadaşlarım ve öğrencilerim.
Ertuğrul Hocaya kaynana için harcayacağınız (olmayan) mesainizi artık beklemiyorum. Ama lütfen çocuklara papuç gocuk gayretinize (müteşekkirim, var) devam ediniz.
Sizden gelecek kaynana desteği Allah’tan gelsin.
Ama çocuklara destek, siz başlatın devamını hak getirir.
Sizi seviyorum.
…
Yardımlarınız için
Sevim Gözde İlbay
Ertuğrul Kapusuzoğlu adlarına...
Yozgat İş Bankası şubesinde açılan...
İBAN: 5900-1091460
TR31 0006 4000 0015 9001 0914 60
nolu hesap. Teşekkürlerimle...
Dikkat!
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