Bu da Yozgat Mimarisi

Zemin katta alışveriş merkezi ile halı saha tesisi bulunuyor. Zemin üzerine yerleştirilen ilginç yapı ise, şehrin muhtelif bölgelerinden görülebiliyor. Yozgat Belediyesi, zemin bölümü dışında kalan kısmın kaçak olması nedeniyle inşaatı durdurdu. Konu yargıya intikal etti.

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-BİZİM ŞAİRLERDEN

Beni sorarsan,

Kış işte

Kalbin elem günleri geldi

Dünya evlere çekildi, içlere

Sarı yaseminle gül arasında

Dağların mor baharıyla

Sis arasında

Denizle göl arasında

Yanımda kediler kuşlar

Fikrimden dolaşıyorum

Hiçbir iktidarı sevmesem de

Sobanın iktidarında

Çarpışa çarpışa nasılsa

Büyüyebilen kızlar

Uslu, sakin, ölümü bekliyorlar

Yaşlılık

Dev mi oldular başkaları

Üstüne üstüne gelip korkusuz

Güçlerini deniyorlar

-Gülten Akın-

-BEKLERİZ

Hudutta vatanı bekleriz

Yozgat’ta iş alanı

Senelerdir bekleriz biz

Hızlı treni, havaalanı.

Fabrikalar bekleriz istihdam sağlayacak.

Yollar bekleriz uzaklara ulaştıracak.

Anadolu’nun ortasıdır burası.

Yaylalarımız, tarlalarımız vardır.

Bahçelerimiz, bağlarımız vardır.

Ama hep bekleriz.

Bağlarımızın yeşermesini…

Bahçelerimizin çiçeklenmesini…

Ama şu sıralar bekleyenimiz azalıyor.

Ya o tarafa ya öbür tarafa göç ediyoruz.

Yine de her şeye rağmen bekliyoruz…

Umutla, sabırla, azimle…

-M.T

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DİYORKİ...



ERTUĞRUL KAPUSUZOĞLU-Emekli Eğitimci

Paylaşılmasından korkmam, tam aksine fedakarlığımın büyüklüğü görülür.

ÇOCUKLARA PAPUÇ GOCUK MU?

ERTUĞRUL HOCAYA KAYNANA MI?

Çocuklara bayramcalık, koş Ertuğrul Hoca.

Çocuklara ayakkabı, koş Ertuğrul Hoca.

Çocuklara gocuk, koş Ertuğrul Hoca.

Kimse de, "yahu Ertuğrul Hoca da üşüyor, şuna da bir kaynana bulalım" diyen yok.

İstemem kalsın…

Ertuğrul hoca üç beş gün (üç-beş) daha idare eder, yeter ki çocuklar üşümesin.

Eşim, dostum, hısmım akrabam, arkadaşlarım ve öğrencilerim.

Ertuğrul Hocaya kaynana için harcayacağınız (olmayan) mesainizi artık beklemiyorum. Ama lütfen çocuklara papuç gocuk gayretinize (müteşekkirim, var) devam ediniz.

Sizden gelecek kaynana desteği Allah’tan gelsin.

Ama çocuklara destek, siz başlatın devamını hak getirir.

Sizi seviyorum.

…

Yardımlarınız için

Sevim Gözde İlbay

Ertuğrul Kapusuzoğlu adlarına...

Yozgat İş Bankası şubesinde açılan...

İBAN: 5900-1091460

TR31 0006 4000 0015 9001 0914 60

nolu hesap. Teşekkürlerimle...