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BU AYIP KiMiN?

YOZGAT Şehir Merkezi girişinde, Hattuşaş Yolu girişindeki tepe üzerinde dikilen Türk Bayrağı solmakla kalmayıp, bir bölümü de yırtılmış olarak dalgalanıyor.

BU AYIP KiMiN?

YOZGAT Şehir Merkezi girişinde, Hattuşaş Yolu girişindeki tepe üzerinde dikilen Türk Bayrağı solmakla kalmayıp, bir bölümü de yırtılmış olarak dalgalanıyor.

24 Aralık 2019 Salı 04:04
BU AYIP KiMiN?

Uluslararası E-88 Karayolu ile Hattuşaş’ı, Kapadokya Bölgesine bağlayan turistik yol güzergahındaki Kamyoncular Garajının bulunduğu tepenin zirvesine yıllar önce Türk Bayrağı dikilerek, dalgalandırıldı. Reklam panolarının da bulunduğu bölgedeki Türk bayrağı eskimesine rağmen bugüne kadar yenilenmedi. Bayrak, aşırı rüzgarlar nedeniyle yıpranıp, yarısı yırtıldı. Bayrağın uzun süredir bu şekilde durması tepkiyle karşılandı. Bayrağı tepeye dikenlerin, takibini yapması gerektiği de kaydedildi.

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BU AYIP KiMiN?
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