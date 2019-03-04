Brezilya’dan konuklar geldi

Brezilyalı çift Thiago ve Flavia, ‘Sağlıklı Okumalar’ adlı proje kapsamında dünya turuna çıktı. Brezilya'nin Sao Paulo şehrinden başlayan ve şimdiye kadar bisikletleriyle 15 bin kilometre yol giden Brezilyalı çift Thiago ve Flavia, Sorgun ilçesine geldi, Milli Egemenlik Ortaokulu’nda ağırlandı. Okulun İngilizce Öğretmenlerinden Mustafa İzbulan ve Kübra İzbulan ile irtibata geçerek, okulda kağırlanan Brezilyalı çift, öğrencilerle sohbet edip, onların yabancı dil pratiği yapmalarına destek oldular.