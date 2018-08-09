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Bozkırın Nazar Boncuğu

ANADOLU’da yüz yıllardır nazara iyi geldiği düşüncesi ile doğal olarak yetiştiği bozkırdan toplanan Üzerlik Otu, Yozgat’ta günümüzde de revaçta.

Bozkırın Nazar Boncuğu

ANADOLU’da yüz yıllardır nazara iyi geldiği düşüncesi ile doğal olarak yetiştiği bozkırdan toplanan Üzerlik Otu, Yozgat’ta günümüzde de revaçta.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Bozkırın Nazar Boncuğu

Üzerlik otunun nazara iyi geldiğini düşünen vatandaşlar evlerine süs eşyası olarak asarak, nazardan korunmaya çalışıyor. Yozgat Bozkırında doğal olarak yetişen Üzerlik Otunun yüz yıllardır halk hekimliğinde kullanılan bir bitki türü olduğu belirtildi. Doğada kendiliğinden yetişen üzerlik otu genel olarak Şefaatli İlçesi Karanlık Dere, Yerköy ilçesinin Sekili köyü bölgelerinde yetiştiği kaydedildi. Doğada yeşil olarak toplandıktan sonar kurutularak çeşitli şekillerde evlere asılmak suretiyle nazardan koruduğuna inanılan üzerlik otunun Yozgat merkeze yakın bölgelerde artık bulunamadığı belirtildi. Aktar Mustafa Yenice, önceki yıllarda Yozgat’ın dağlık kesimlerinden topladıkları üzerlik otunu artık bulmakta zorlandıklarını belirtti. Yenice, bu nedenle Şefaatli ve Yerköy bölgesindeki dağlık bölgelere giderek, topladıkları üzerlik bitkisini satışa sunduklarını anlattı. Yenice, ‘’Bu son ürün, bundan sonrası yok. Sekili bölgesinden toplayıp, getirdik. Mevsimi de geçiyor’’ dedi.

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