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Bozkırda güneş ve soğuk

26 Aralık 2016 Pazartesi 04:55
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Yozgat'ta hava sıcaklıkları eksi 20 dereceye kadar ulaştı. Çeşmelerin donduğu kentte, kar kalınlığı ilçelerde yarım metreye kadar ulaşırken zaman zaman yüzünü gösteren güneş kart postallık görüntüler de oluşturuyor.

Bozkırda güneş ve soğuk
Yozgat merkez ve ilçelerinde bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aydıncık ilçesinde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaşırken, eksi 20 dereceyi geçen soğuk hava çeşmelere kadar dondurdu.
Kazankaya Kanyonu ile ünlü ilçede zaman zaman yüzünü gösteren güneş, beyaz örtü ile birlikte seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Çeşmelerin olukluklarının donduğu ilçede kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı.
İlçe sakinlerinden Erol Güren, hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar ulaştığı ilçenin yüksek tepelerinde çeşmelerin ve tüm bitki örtüsünün donduğunu söyledi.
Kar yağışının etkili olmadığı günlerde hava sıcaklıklarının daha çok düştüğünü söyleyen Güren; "Zaman zaman güneş yüzünü gösterse de bir süredir etkili olan soğuk havaya tesiri olmuyor. Bu kış Aydıncık hem güneşli hem de çok soğuk günler yaşıyor” diye konuştu. 

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