BOZKIR FiDAN BEKLiYOR

Bozkır iklime sahip Yozgat ağaçlandırma çalışmalarıyla bağrından yeni çamlıklar çıkması için fidan dikimi istiyor. Yozgat’ta Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, her sene yaklaşık 5 milyon fidan dikimi gerçekleşse de ormanlık alanların azlığı göze çarpıyor. Önceki yıllarda bazı kırsal bölgelerde heyelan olaylarının da meydana geldiği Yozgat’ta, Orman ekipleri, toprakta teraslama çalışmaları gerçekleştirerek, alanları fidan dikimine uygun hale getiriyor. Tüm bu çalışmalara rağmen il merkezi ve bağlı köylerdeki ormanlık alanların yetersizliği göze çarpıyor. Akdağmadeni, Çayıralan ve Aydıncık gibi ilçelerde ormanlık ve yeşil alanların bolluğu gözlemlenirken, il merkezi ve bazı diğer ilçelerin bozkır ve kıraç toprakları da dikkatlerden kaçmıyor. Yozgat’ı yeniden yeşertme noktasında kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla, geçmişte yapılan ormanlaştırma çalışmalarının benzerinin bu yıl yapılabileceği ifade edildi.