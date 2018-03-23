Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117110
ALTIN
168.129
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5470
EURO
4.8403

BOZKIR FiDAN BEKLiYOR

ANADOLU’nun kalbinde bulunan Yozgat ilinin bozkır toprakları fidanlarla buluşmayı bekliyor.

BOZKIR FiDAN BEKLiYOR

ANADOLU’nun kalbinde bulunan Yozgat ilinin bozkır toprakları fidanlarla buluşmayı bekliyor.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
4 Okunma
BOZKIR FiDAN BEKLiYOR

Bozkır iklime sahip Yozgat ağaçlandırma çalışmalarıyla bağrından yeni çamlıklar çıkması için fidan dikimi istiyor. Yozgat’ta Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, her sene yaklaşık 5 milyon fidan dikimi gerçekleşse de ormanlık alanların azlığı göze çarpıyor. Önceki yıllarda bazı kırsal bölgelerde heyelan olaylarının da meydana geldiği Yozgat’ta, Orman ekipleri, toprakta teraslama çalışmaları gerçekleştirerek, alanları fidan dikimine uygun hale getiriyor. Tüm bu çalışmalara rağmen il merkezi ve bağlı köylerdeki ormanlık alanların yetersizliği göze çarpıyor. Akdağmadeni, Çayıralan ve Aydıncık gibi ilçelerde ormanlık ve yeşil alanların bolluğu gözlemlenirken, il merkezi ve bazı diğer ilçelerin bozkır ve kıraç toprakları da dikkatlerden kaçmıyor. Yozgat’ı yeniden yeşertme noktasında kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla, geçmişte yapılan ormanlaştırma çalışmalarının benzerinin bu yıl yapılabileceği ifade edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KURAKLIK MASAYA YATIRILDI
KURAKLIK MASAYA YATIRILDI
Fidan dağıtıldı
Fidan dağıtıldı
Köylü Pazarda unutuldu
Köylü Pazarda unutuldu
Açılışı yapılacak
Açılışı yapılacak
Konut satışları düştü
Konut satışları düştü
Boyacının aşkı
Boyacının aşkı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim