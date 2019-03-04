Boşananların sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 oldu. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,75 olarak gerçekleşti. Yozgat’ta evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 3 bin 426 iken 2018 yılında yüzde 5,0 azalarak 3 bin 256 oldu. Yozgat’ta kaba evlenme hızı binde 7,72 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde Yozgat kaba evlenme hızında 7’inci sırada yer aldı. Yozgat’ta ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 26,5, kadınlar için 23,0 oldu. Yozgat’ta evlenen çiftlerin sayısı aylara göre incelendiğinde,

2018 yılında en fazla evlenme yüzde 19,7 (643 çift) ile Ağustos ayında gerçekleşti. Bunu sırayla yüzde 15,5 (504 çift) ile Temmuz, yüzde 10,0 (327 çift) ile Haziran ayı takip etti. 2018 yılında en az evlenme yüzde 4,3 (139 çift) ile Aralık ayında gerçekleşti. Yozgat’ta boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 480 iken 2018 yılında yüzde 27,5 artarak 612 oldu. Yozgat’ta kaba boşanma hızı binde 1,45 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde Yozgat kaba boşanma hızında 49’uncu sırada yer aldı. Yozgat’ta boşanmaların 2018 yılında yüzde 17,3’ü (106 çift) evliliğin 16 ve üzeri yılı, yüzde 17,2’si (105 çift) ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Yozgat’ta boşanmaların 2018 yılında yüzde 90,2’si (552 çift) geçimsizlik nedeniyle gerçekleşti.