Borsa üyelerine analiz imkanı

Yozgat Ticaret Borsası bünyesinde bulunan 4 adet analiz cihazıyla yapılan ölçümler sonucu, çiftçiler ürünlerini satmadan önce analiz ettirme imkanı buluyor.

Yapılan analiz sonucu çiftçiler ürünlerinin protein, nem, glüten, zeleny ve hektolitre değerlerini öğrenmiş oluyor.

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, analiz cihazlarının merkez borsa binası, Sorgun Şubesi, Şefaatli ve Sarıkaya temsilciliklerinde çiftçilere ve üyelere hizmet verdiğini bildirdi.

Mehmet Erkekli, yıllık bakımları periyodik olarak yapılan cihazlar sayesinde çiftçiler ve alım yapan üyelerin ürünlerini gerçek değerlerine göre alıp sattığını belirterek, “Buğday türüne göre analiz yapan cihaz sayesinde hangi buğdayın daha kaliteli sonuç verdiğini gören çiftçilere ileriki dönemde ekecekleri hububat için de fikir sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca Hububat ticareti yapan üyelerimiz fabrikalara gönderdikleri ürünlerin analiz cihazları sayesinde değerlerini öğreniyorlar. Böylelikle daha önce karşılaşılan fabrikacının ürünleri geri göndermesi ya da fiyat kırması gibi sorunlardan dolayı oluşan zararların önüne geçmiş olduk. Üyelerimizin zararı hepimizin zararıdır. Biz üyelerimiz zarar etmesin, bu tip sorunlarla karşılaşmasın diye var gücümüzle çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.