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Bize çoktan zam geldi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yeni yıla kadar ekmeğe zam yapılmayacağını açıklarken, Yozgat'ta ekmeğe zam aylar öncesinden geldi.

Bize çoktan zam geldi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yeni yıla kadar ekmeğe zam yapılmayacağını açıklarken, Yozgat'ta ekmeğe zam aylar öncesinden geldi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Bize çoktan zam geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gün düzenlediği basın toplantısında 'vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz' diyerek yıl sonuna kadar ekmeğe zam yapılmayacağını söylemişti. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklama, Yozgat'ta karşılık bulmadı. Yozgat'ta aylar öncesinden ekmeğe zam yapıldı. Ekmek zammına farklı bir formül bulan Yozgatlı fırıncılar, fiyatı artırmak yerine, ekmeğin gramajını azalttı. Böylece kamuoyunda 'ekmeğe zam yok' algısı oluşturuldu. Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, son günlerde una yapılan zamlar da vatandaşın dikkatini çekti. Yozgat'ta birçok ilçede bulunan un fabrikaları atıl durumda yatarken, Çorum ilinin un piyasasını belirlediği öğrenildi. Yozgat'ta un satışı yapan perakendeciler, Çorum'daki firmaların döviz kurundaki artışı sebep göstererek, una zam yaptığını belirttiler. Netice olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıla kadar ekmeğe zam yapılmayacağını 'müjde' olarak açıklasa da, Yozgatlı vatandaşlar çoktan zamlı fiyat ile evine ekmek götürmeye başladı bile.

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