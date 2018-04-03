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BiTMEYEN YOLLAR BiTECEK

YOZGAT’ta yapımına başlanılan ve tamamlanamayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ziyaretinde vurgu yaptığı yol çalışmalarıyla ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü bilgilendirmede bulundu.

BiTMEYEN YOLLAR BiTECEK

YOZGAT’ta yapımına başlanılan ve tamamlanamayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ziyaretinde vurgu yaptığı yol çalışmalarıyla ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü bilgilendirmede bulundu.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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BiTMEYEN YOLLAR BiTECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada yollara dikkat çekmiş, Yozgat’ın kara talihinin yollar konusunda da yakasını bırakmadığını, programa göre 2010 yılında bitirilmesi gereken asfaltlama çalışmalarının halen tamamlanamadığını söylemişti. Karayolları Bölge Müdürlüğü ise, ilimizde devam eden yol yapım çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Buna göre, Sorgun Akdağmadeni hattındaki  7 buçuk kilometrelik, 2016 yılında yapımına başlanılan Çiğdemli yolunun yüzde 56 fiziksel gerçekleşme sağlandığı, çalışmaların bu yıl tamamlanacağı bildirildi. Kazankaya-Ortaköy Yolu ve Aydıncık yolu yapım işlerinin de 2016 yılında başlandığı, yüzde 91 gerçekleşme sağlandığı ve 2018 tamamlanacağı, Sorgun-Çekerek hattında yer alan Gökdere bölgesinde başlatılan çalışmaların da yüzde 51 oranında tamamlandığı ve 2018 yılında sonlanacağı vurgulandı. 2017 yılında yapımına başlanılan Boğazlıya-Çandır yolunun 2019 yılında, Boğazlıyan Felahiye yolunun 2020 yılında, Yerköy ilçesinin Delice mevkiinde yapımına 2011 yılında başlanılan yol yapım işinin 2018 yılında, yine aynı ilçeye ait Sekili geçişinin de 2018 yılında tamamlanacağı belirtildi. 2011 yılında başlayan, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda Yerköy-Yozgat- Sorgun yolunun bu yıl, aynı hat üzerinde 2016 yılında başlayan Yozgat şehir geçişi projesinin 2019 yılında tamamlanacağı, diğer bölgelerdeki çalışmaların da devam ettiği anlatıldı.

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