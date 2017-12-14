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Bir iyilik hareketi

YOZGAT’ta bir grup gönüllü tarafından, ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan ‘1 Papuç, 1 Gocuk, üşümesin hiç 1 çocuk’ adlı kampanya kapsamında Necip Alakoç İş Merkezi’nde stant açıldı.

Bir iyilik hareketi

YOZGAT’ta bir grup gönüllü tarafından, ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan ‘1 Papuç, 1 Gocuk, üşümesin hiç 1 çocuk’ adlı kampanya kapsamında Necip Alakoç İş Merkezi’nde stant açıldı.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Bir iyilik hareketi

Açılışa Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün ve Talip Karslıoğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar katıldı. İş merkezinde açılan stantta Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yiyecek, içeceklerin yanı sıra, çeşitli kıyafetler de satışa sunuldu. Stanttan alışveriş yapan vatandaşlar kumbaralara para atarak kampanyaya destek sağladı. Yozgatlı müzisyenler de programda şarkı ve türküler seslendirerek, kampanyaya destek sundu. Kampanyanın 20 Aralık tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

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