Bir iyilik hareketi

Açılışa Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün ve Talip Karslıoğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar katıldı. İş merkezinde açılan stantta Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yiyecek, içeceklerin yanı sıra, çeşitli kıyafetler de satışa sunuldu. Stanttan alışveriş yapan vatandaşlar kumbaralara para atarak kampanyaya destek sağladı. Yozgatlı müzisyenler de programda şarkı ve türküler seslendirerek, kampanyaya destek sundu. Kampanyanın 20 Aralık tarihine kadar devam edeceği bildirildi.