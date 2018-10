Bindi, bir daha inmedi

Herhangi bir trafik kazasına karışmayan ve cezası bulunmayan Uçar, rahatlıkla iller arası seyahat yapabiliyor. 1990 yılında ehliyet sahibi olan ve sıfır otomobil alarak Yozgat yollarında trafiğe çıkan Hanife Uçar, aracının her türlü bakımını kendisi yapıyor ve trafik kurallarına harfiyen uyuyor. Büyük bir ustalıkla 1989 model arabasını kullanan Hanife Uçar, erkek sürücülere de taş çıkartıyor. 30 yıllık trafik deneyiminde herhangi bir trafik kazasıyla karşılaşmayan Uçar’ın trafik cezası da bulunmuyor. Uygulama noktalarında trafik kontrolüne takılan Uçar, trafik polisleri tarafından da takdir ediliyor.

30 yıldır aynı aracı kullandığını söyleyen Hanife Uçar, "4 çocuk annesiyim. Eşim öleli 22 yıl oldu. Her işi kendim yaptığım için bu araba benim elim ayağım oldu. Bu arabayla Elazığ’a gittim, Tokat’a, Ankara’ya, Çorum’a gittim. Bu araç araba niyetine değil her şeyim. Bu olmasa benim hayatım yok. Bu zamana kadar hiç ceza almadım. Kaza da yapmadım. Trafik kurallarına uyuyorum, uymayanları da uyarıyorum. Erkek şoförlere taş çıkarıyorum, herkes beni bilir takdir eder" dedi.