Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96455
ALTIN
222.766
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3766
EURO
6.5275

Bindi, bir daha inmedi

YOZGAT’ta yaşayan, 30 yıldır araç kullanan 4 çocuk annesi 65 yaşındaki Hanife Uçar, erkek şoförlere taş çıkartıyor.

Bindi, bir daha inmedi

YOZGAT’ta yaşayan, 30 yıldır araç kullanan 4 çocuk annesi 65 yaşındaki Hanife Uçar, erkek şoförlere taş çıkartıyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
40 Okunma
Bindi, bir daha inmedi

Herhangi bir trafik kazasına karışmayan ve cezası bulunmayan Uçar, rahatlıkla iller arası seyahat yapabiliyor. 1990 yılında ehliyet sahibi olan ve sıfır otomobil alarak Yozgat yollarında trafiğe çıkan Hanife Uçar, aracının her türlü bakımını kendisi yapıyor ve trafik kurallarına harfiyen uyuyor. Büyük bir ustalıkla 1989 model arabasını kullanan Hanife Uçar, erkek sürücülere de taş çıkartıyor. 30 yıllık trafik deneyiminde herhangi bir trafik kazasıyla karşılaşmayan Uçar’ın trafik cezası da bulunmuyor. Uygulama noktalarında trafik kontrolüne takılan Uçar, trafik polisleri tarafından da takdir ediliyor.
30 yıldır aynı aracı kullandığını söyleyen Hanife Uçar, "4 çocuk annesiyim. Eşim öleli 22 yıl oldu. Her işi kendim yaptığım için bu araba benim elim ayağım oldu. Bu arabayla Elazığ’a gittim, Tokat’a, Ankara’ya, Çorum’a gittim. Bu araç araba niyetine değil her şeyim. Bu olmasa benim hayatım yok. Bu zamana kadar hiç ceza almadım. Kaza da yapmadım. Trafik kurallarına uyuyorum, uymayanları da uyarıyorum. Erkek şoförlere taş çıkarıyorum, herkes beni bilir takdir eder" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
51 yıl sonra kavuştular
51 yıl sonra kavuştular
YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM
YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM
GEÇiTLERDE SONA GELiNDi
GEÇiTLERDE SONA GELiNDi
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Kilim dokuma kursu
Kilim dokuma kursu
KAVŞAK SORUNU
KAVŞAK SORUNU

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim