Bindallılar tanıtıldı

Kadınlar tarafından, el emeği göz nuru ile hazırlanan bindallılar kooperatif aracılığı ile Türkiye’nin farklı yerlerinde satışa sunuluyor. Çekerek Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılan kursiyerler tarafından geliştirdikleri becerilerini ekonomiye kazandırmak üzere kolları sıvadı. Bindallı üretimine başlayan kadınlar, bindallı kıyafetleri el emeği göz nuru ile üretip, pazara sunarken, tanıtım faaliyetlerini de her alanda sürdürmeye çalışıyorlar. Tanıtım amaçlı açtıkları stantta sergiledikleri bindallıların nakış ve motiflerin tamamen kendilerine ait olduğunu belirten kadınlar, bindallı da el emeği ile üretim yapan Türkiye’deki tek kurs olduklarını hatırlattılar. Bindallının son yıllarda fabrikalarda yapıldığına dikkat çeken kadınlar, hazırladıkları bindallıların hazır olarak da bulunabildiğini, ancak el yapımı ürünleri kendilerinin yaparak, satışa sunduklarını, talebinde yoğun olduğunun altını çizdiler.