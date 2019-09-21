Bıçaklanarak öldürüldü

Meral Gürap’in cenazesi dün öğle saatlerinde Yozgat’a getirilerek, Saraykent ilçesinde toprağa verildi. Ankara Mamak’ta apartmanın giriş katında oturan Nazmi Güralp ile eşi Meral Güralp, bilinmeyen nedenle tartıştı. Bir kamu dairesinde çaycı olarak çalışan Nazmi Güralp, tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını da alarak, evden ayrıldı. Meral Güralp’de evden çıkıp eşini takip etti. Çift, evden yaklaşık 500 metre mesafede, yine tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nazmi Güralp, eşini metruk bir eve soktu, çocuğunun gözü önünde bıçakladığı ileri sürüldü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Meral Güralp’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nazmi Güralp ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi. Meral Güralp’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çiftin daha önce de sık sık tartıştıkları öne sürüldü. Meral Güralp’in cenazesi adli tıptan teslim alınarak, Saraykent ilçesine geniş güvenlik önlemleri altında getirildi, dün Cuma Namazı sonrasında kılınan namazın ardından Saraykent Mezarlığında toprağa verildi.