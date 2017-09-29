Beyaz Meydan’a SON DOKUNUŞ

Son binanın kaplama çalışmalarına ise hız verildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Şehrimizin en önemli bölgesi olan Cumhuriyet Alanı’ndaki cephe düzenleme çalışmalarını tamamladık. Vakıflara ait bina ile ilgili çalışmalar ise tamamlanmak üzere’’ dedi.

Başkan Arslan, alanı çevreleyen binaların tamamında dış kaplama yapılarak, güzel bir görünüme kavuşturulduğunu, geriye kalan Vakıflara ait bina ile ilgili gerekli yazışmaların ardından başlanılan çalışmaların da önemli bir bölümünün tamamlandığını ifade etti. Başkan Arslan, ‘’Binadaki çalışmalara hız verildi. Yağışlar başlamadan bu binanın da kaplama çalışmaları tamamlanacak ve hazırlamış olduğumuz Beyaz Meydan projesine nokta konulacaktır’’ diye konuştu.

