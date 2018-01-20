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Beşizlerin karne heyecanı

AKDAĞMADENİ ilçesinde anaokuluna giden İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 5,5 yaşındaki beşiz çocukları karnelerini aldı.

Beşizlerin karne heyecanı

AKDAĞMADENİ ilçesinde anaokuluna giden İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 5,5 yaşındaki beşiz çocukları karnelerini aldı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Beşizlerin karne heyecanı

Akdağmadeni 75. yıl Cumhuriyet Anaokuluna giden Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin Bulut adlı beşiz kardeşler, anne ve babaları ile birlikte okula gelerek karnelerini aldı. Okulun ana sınıfında düzenlenen karne törenine Kaymakam Alp Eren Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Suphi Daştan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan da katıldı. Beşizlerin karnelerini veren Kaymakam Yılmaz, "Çocuk yetiştirmek annelerin fedakar özelliklerinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Çocuk yetiştirmede en önemli faktörde rol model anne oluyor. Anne ve babalarına kolaylıklar diliyorum. Beşizlerimize de bir ömür boyu sağlıklı ve başarılı bir hayat geçirmelerini diliyorum" dedi.
Baba İbrahim Bulut beşizlerin 5,5 yaşına geldiğini söyleyerek, “Çocuklarımız anaokulunun ilk dönemini bitirdiler. Derslerinde çok başarılılar, karneleri de iyi. Derslerine gayret gösteriyorlar. Okula götürmekte zorlanmıyorum. Kendi istekleriyle okula gidip geliyorlar. Çocuklarımın sağlıkları da yerinde. Onlarla birlikte karne heyecanı yaşadık” şeklinde konuştu.
Ayrıca beşizlerin yanı sıra aynı okula giden Yusuf Demir’in üçüz çocukları 1. sınıf öğrencileri Alperen, Mert Efe ve Zehra Nur da karne heyecanı yaşadı.

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