Bereket çarşıya yansıdı

Mübarek Ramazan ayının bereketi Yozgat çarşılarına da yansıdı. Bu gece sahur yaparak, oruç tutacak olan Yozgatlı vatandaşlar alışveriş gerçekleştirdi. Yozgat’ta Ramazan ayı öncesi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında da ciddi bir artış yaşanmadığı gözlemlendi. Esnaf, Ramazan ayı öncesi fiyatlarını sabit tutarak, vatandaşların alışverişi öncesi, tezgahlarını da iftar sofralarına özel ürünlerle süsledi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunan hoşaf için kuru kayısı 10 ila 20 liradan, siyah ve sarı kuru üzüm ise 10 ila 12 buçuk liradan satışa sunuldu. Hurmanın ise 12 liradan başlayarak kalitesi ve lezzetine göre fiyatının arttığı bildirildi. Salata malzemelerinde de fiyatlar aynı yerini korudu. Pazar ve manav tezgahlarında domates 2 ila 5 liradan satışa sunulurken, marul, kuru soğan ve biber 2 liraya yeşil soğan ve diğer yeşillikler ise 1 ila 2 liraya satışa sunuldu. Yozgatlı kasaplar da Ramazan ayında fiyat indirimine giderek, vatandaşların Ramazan ayında et tüketmesi için kampanyalar yaptı.

Kasaplar fiyatları artırmadıklarını ve makul seviyede de indirim yaptıklarını bildirdi. Ramazan ayı öncesi taze etleri tezgahlarına koyduklarını söyleyen Yozgat kasapları kıyma ve kuşbaşını kilosu 40 liradan satışa sundu. Şarküterilerde ise Kayseri pastırması kalitesine göre kilosu 90 ile 120 liradan satılırken, tavuk kanat 14 lira, tavuk göğüs ise 8 lira 50 kuruşa satılıyor. Esnaf, ramazan bereketinden memnun olduğunu dile getirirken, vatandaş ise bazı ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirerek, her şeye rağmen Ramazan ayında alışverişin şart olduğunu ifade etti.

