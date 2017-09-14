Benzersiz kuşa kanat operasyonu

Dünyada nesli tükenmekte olan Balaban kuşu, Yozgat’ta yaralı halde bulundu. Kanadında yara alan kuş için veteriner hekim tarafından iki saat süren bir operasyon gerçekleştirildi.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar arsında yer alan Balaban kuşu Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde yaralı halde bulundu. Türkiye’de ender rastlanan bir kuş türü olan balaban kuşu yetkililer tarafından koruma altına alındı.

Burunkışla köyünde ormanda gezintiye çıkan köylüler, nesli tükenmekte olan ve Türkiye’de ender görülen balaban kuşunu buldu. Yabancı oldukları kuşla ilgili internette araştırma yapan Ersin Altınok, internette küçük bir araştırma yaptıktan sonra etcil balaban kuşu olarak bilinen kuşu solucanla besledi. Doğa Koruma ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen kuş Sorgun ilçesinde gönüllü bir veteriner tarafından tedavi edildi. Balaban kuşu için yaklaşık iki saat süren bir operasyon gerçekleştirildi. Avcıların silahından çıkan saçmalarla kırılan kanat iki sat sonunda dikilerek, sargı bezi ile koruma altına alındı.

YARALI HALDE BIRAKMADI

Yaralı halde bulduğu kuşa sahip çıkıp, koruma altına alan Burunkışla köylülerinden Ersin Altınok; "Ağaçlık alanda gezerken arkadaşlarla rastladık kuşa. Sağ kanadından yara almıştı. İlk bulduğumuzda uçmadı. Baktık ki bir kanadı açık, hareket edemiyor yanımıza aldık evde su verdik ama içmedi, hayvan bizden ürktü. Zorla bir şekilde vermeye çalıştık, biraz içti. Kuşun farklılığı ilgimizi çekti internetten araştırdık Yozgat’ta nesli az olan bir kuş olduğunu tespit ettik. Daha sonra yetkililere bildirdik" dedi.

İnternette yaptığı araştırma sonunda kuşun solucanla beslendiğini tespit ettiklerini anlatan Altınok, şunları söyledi: " Önce kendi imkanlarımızla ekmek attık, yemedi. Sonra internetten baktık ne yiyebilir diye. Solucanla besledik, onu biraz yedirdik. Onlarla beslendi. İlk bulduğumuzda halsizdi. Daha sonra biraz daha kendini toparladı. Sağ kanadında saçma izi var. Avcılar vurmuş muhtemelen."

İLK DEFA BÖYLE BİR KUŞ GÖRDÜM

Ahmet Anıl Selvi de ilk defa gördüğü balaban kuşunun eşine az rastlanır, etçil ve balıkçıl balaban kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

Ormanda gezinti sırasında yaralı olarak buldukları kuşa sahip çıktıklarını belirten Selvi; "Enteresan bir kuş. Ormanda geziye çıkmıştık, dolaşıyorduk. Sonra yerde fark ettik, yaralı olduğunu görünce evimize aldık. İnternetten araştırdık fazla, mesela solucanla beslendiğini, balıkcıl olduğunu, buralarda nadir görüldüğünü öğrendik. Bulduğumuzda yaralıydı kanadında saçma yarası vardı. Avcıların ateş ederken biraz daha dikkat etmelerini, neye ateş ettiklerini görmelerini istiyorum. Dikkat etsinler biraz daha. Onların da bir canı var sonuçta, yazık."

İKİ SAAT OPERASYON SÜRDÜ

Sorgun’a getirilen kuşun tedavisin yapan veteriner hekim Harun Meriç, avcılar tarafından saçma ile vurulan kuşun bir kanadının kırık olarak geldiğini söyledi.

Yaklaşık iki saat süren ameliyat sonunda kırık kanadı dikip, bandajla koruma altına aldığını bildiren Meriç "Ameliyatı uzun sürdü. Daha ince işçilik yapardık ancak bizim burası büyük hayvanlar olduğu için aletlerimiz biraz farklıydı. Mesela ipliğimiz kalın iplik ama mecburen dikiş atmak için kullandık. Küçük hayvanın operasyonu biraz zor olur. Mesela sezeryana gideceğim büyük baş bir hayvanın sezeryanına, bunun kadar inanın zor olmaz. Bu kadar da terletmez de insanı. Ama gayet sağlıklı. Bizim bu bölgede nasıl gezmiş, nasıl gelmiş anlayamadım" diye konuştu.