-Belediye’den ‘kışlık lastik’ uyarısı

Yapılan duyurularda, kar yağışının günler öncesinden belli olmasına rağmen, bazı araç sürücülerinin halen yazlık lastikle trafiğe çıkmaları sonucunda, şehir içi trafiği ile belediye çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği ileri sürüldü.

Buzlanmaya ve kar yağışına karşı bütün ekiplerin görevinin başında olduğuna da dikkat çekilen açıklamada, gerekli çalışmaların ara vermeden yapıldığı kaydedildi.

‘Ancak aynı hassasiyeti kışlık lastiklerini takarak trafiğe çıkmak suretiyle sürücülerimizin de göstermesi gerekmektedir’ diye başlayan uyarıda ise, ‘Yollardaki tıkanmalar ve kazalar çok büyük bir ekseriyetle yazlık lastikle trafiğe çıkan araçların kayıp yolu kapatması sebebiyledir. Belediye ekiplerimiz 24 saat kar yağışı ve buzlanmaya karşı görevinin başındadır ve tuzlamanın da belli bir ölçüsü vardır, bu çerçevede her türlü çalışma yapılmaktadır. Her hangi bir ihmal ya da savsaklama durumu yoktur’ denildi.