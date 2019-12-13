Belediye su hattını yenileyecek

Yozgat Belediyesi şehir merkezinde 187 kilometre su hattını yenileyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son zamanlarda sürekli arıza veren, kanserojen borularla sağlanan içme suyu isale hattını yenilemek için proje ve toprak ölçüm çalışmasının hızla devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında eski asbestli ve polietilen boruların yerine Avrupa standartlarına uygun düktil borular yerleştirileceği söylendi.

Ayrıca projeye göre toprağın altına basınç odaları, manevra odaları ve skada sistemi de kurulacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Celal Köse ise bütün mücadelesinin sürekli su kesintilerinin olmadığı, hemşerilerinin daha sağlıklı su içtiği bir altyapıya kavuşmak olduğunu vurguladı.

Başkan Celal Köse, bu projenin gözle görülmeyeceğini ama Yozgat’ın uzun yıllarını kurtaracağının da altını çizdi.

Başkan Köse, “Şehrimizin içme suyu isale hattını yenileme projemiz kapsamında Aralık Ayı Belediye Meclisimizde alınan karar sonucunda polietilen ve asbestli borularımızın yerine daha sağlıklı basınç değeri oldukça yüksek olan düktil borularımızın kullanılmasına karar verdik. Bu alınan kararın bir an önce hayata geçmesi için hızla düğmeye basıp proje tadilatlarına başladık. Projenin maliyeti konusunda İller Bankası ile sürekli görüşme halindeyiz. İnşallah bu proje hayata geçinde yüzde65 olan kayıp-kaçak oranımızı sıfıra indireceğiz” diye konuştu.

Başkan Köse, “Gireceğimiz süreci hemşerilerimizle birlikte el birliği ile aşacağız” diyerek proje gerçekleşirken yollarda bozulmalar meydana geleceğini, bu durumu bertaraf etmek için ekiplerin hazır bekleyeceğini de sözlerine ekledi.

