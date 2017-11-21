Belediye kışa hazır

Kılıçarslan, havaların soğuması, kar yağışıyla yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla kış hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Kılıçarslan,

"Mevsim şartlarına göre oluşturduğumuz acil müdahale ekiplerimiz ve araç parkımızla vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış geçirmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Yoğun kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı solüsyon ve tuz stokumuzu hazırladık. 6 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 8 adet iş makinesinden oluşan araç ekipmanımızla birlikte buz önleyici solüsyon ve 3 ton tuz stoku hazırlanmıştır” dedi.

Kılıçarslan, bu yıl kış şartlarının ağır geçmesinin beklendiğine değinerek, gerekli önlemleri aldıklarına dikkat çekti.

Kış mevsimi boyunca yaklaşık 120 kişilik karla mücadele ekibi kurduklarını belirten Kılıçarslan, ekiplerin, 7/24 üç vardiya olarak çalışacaklarını aktardı. Makine parkındaki iş makinelerinin kışlık bakımlarının yapıldığını ifade eden Kılıçarslan, kışın karda, soğukta, tipide mücadele edecek iş makinelerinin bakımlarını tamamladıklarını kaydetti.

