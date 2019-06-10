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Bayramda yakalandı

YOZGAT’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, saklandığı çalılıkların arasında yakalandı.

Bayramda yakalandı

YOZGAT’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, saklandığı çalılıkların arasında yakalandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Bayramda yakalandı

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2016'da görevinden ihraç edilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M.O'nun Çayıralan ilçesi Fahralı köyüne akrabalarına bayram ziyaretine geldiğini öğrenen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Köyde arama yapan jandarma, zanlıyı dere kenarında çalılıklar arasında saklanırken yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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