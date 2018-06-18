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Bayram şenliği!

YOZGAT’ta Ramazan  bayramını fırsat bilen köylüler şenlikler tertipleyerek bayramı şenlik havasında kutladı.

Bayram şenliği!

YOZGAT’ta Ramazan  bayramını fırsat bilen köylüler şenlikler tertipleyerek bayramı şenlik havasında kutladı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Bayram şenliği!

Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında başı çeken Yozgat’ın bayram münasebetiyle nüfusu üç günlüğüne artış gösterdi.
Türkiye’nin çeşitli illerinden ilçe, belde ve köylerini ziyarete gelen Yozgatlılar, Köy dernekleri tarafından düzenlenen şenliklerle, bayramı daha farklı kutladı.
Merkeze bağlı Görpeli, Örencik, Söğütlüyayla, Aydoğan, Özkaralar, Karalar ve Haydarbeyli köylerinde düzenlenen şenliklere siyasiler de katılım gösterdi.
Bahadın Beldesinde pilav şenliği, diğer ilçelerde de çeşitli şenlikler bayram boyunca devam etti.
Yozgatlı vatandaşlar, bayram dolayısıyla köylülerin köylerinde buluştuğunu, bunu fırsat bilerek düzenlenen şenliğe yüzlerce vatandaşın katılım sağladığını belirttiler.
Bayram ile birlikte gerçekleşen şenlikte vatandaşlar birlik ve beraberliğini artırarak, hasret giderdi ve gönüllerince eğlenmenin de tadını çıkardılar.

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