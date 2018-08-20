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Bayram namazı saati

YOZGATLI vatandaşlar Arefe gününün ardından yarın Kurban Bayramı'nı idrak edecek.

Bayram namazı saati

YOZGATLI vatandaşlar Arefe gününün ardından yarın Kurban Bayramı'nı idrak edecek.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:00
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Bayram namazı saati

Arefe gününde bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, bugün alışverişlerini tamamlayacaklar. Bıçaklarını bileten vatandaşlar, yarın ise bayram namazının ardından kurban kesecekler.

Yozgat Müftülüğü'nden alınan bilgiye göre, Yozgat'ta bayram namazının saat 06.38'de idrak edileceği öğrenildi. İl Müftüsü Salih Sezik, "Yozgat'ta bayram namazımızı nasipse 06.38'de idrak edeceğiz. Şimdiden tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban bayramını kutlar, kesilen kurbanların Allah katında kabul olmasını niyaz ederim" dedi.


 

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