Bayrak izdihamı

Dağıtılan Türk bayrağını alabilmek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

Yaklaşık bin Türk Bayrağı’nın dağıtıldığı camide vatandaşlar evlerinin ve iş eyerlerinin camına asmak için Türk Bayrağı’na akın ettiler. Kimi vatandaş aldığı Türk Bayrağı’nı öperek

‘’Senin uğrunda canımı veririm’ derken, kimi vatandaşta elinde sallayarak dalgalandırmaya çalıştı.

