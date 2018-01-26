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Bayrak izdihamı

ÇAPANOĞLU Büyük Camiinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzey batısında bulunan Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı harekatına katılan askerler ve şehitler için okutulan mevlit sonrasında Türk Bayrağı dağıtıldı.

Bayrak izdihamı

ÇAPANOĞLU Büyük Camiinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzey batısında bulunan Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı harekatına katılan askerler ve şehitler için okutulan mevlit sonrasında Türk Bayrağı dağıtıldı.

26 Ocak 2018 Cuma 07:05
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Bayrak izdihamı

Dağıtılan Türk bayrağını alabilmek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.
Yaklaşık bin Türk Bayrağı’nın dağıtıldığı camide vatandaşlar evlerinin ve iş eyerlerinin camına asmak için Türk Bayrağı’na akın ettiler. Kimi vatandaş aldığı Türk Bayrağı’nı öperek
‘’Senin uğrunda canımı veririm’ derken, kimi vatandaşta elinde sallayarak dalgalandırmaya çalıştı.

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