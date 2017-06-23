Bayrağımız solmayacak!

Yağmur, kar suları ve güneş ışınlarıyla solan Türk Bayrağı’nı boyamak için Yozgat Belediyesi'ne başvuruda bulunan Osman Karaca, izin aldıktan sonra bu kez boya yardımı konusunda kampanya başlattı.

Karaca, ‘Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya; Yozgat Belediyesiyle birlikte İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, İstanbul Yozgatlılar Derneği Başkanı Muammer Şaşmaz, Ankara'dan Oğuz Karaduman, Yozgat'tan Mali Müşavirler Murat Kabakcı, Mehmet Gülbaş, Süleyman Kaplan, Yusuf Gönül, Fatih Başer ve Kenan Çınar da katıldı’ dedi.



Gönüllü olarak çalıştığını kaydeden Osman Karaca, yağışlı havalarda çalışamadığını, ancak toplamda yaklaşık 10 gün süreyle çalışıp, bayrağı boyadığını ifade etti.

Yaklaşık bin 400 metrekare büyüklüğündeki bayrağın, Google'den veya internette uydu resimlerinden görülebildiğini, Yozgat üzerinden geçen uçaktan da bayrağın net bir şekilde izlenebildiğini hatırlatan Osman Karaca, ‘

Yozgat'ımızın simgesi olarak kabul edilen bayrağımız bizim her şeyimiz, gururumuz'' diye konuştu.



Karaca, Türk bayrağının boyama işleminin 10 günde, 5'er kiloluk 13 kutu kırmızı boya kullanarak boyadığını sözlerine ekledi.

