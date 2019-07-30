Başkan Ekinci, gençlerle buluştu

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci gençlerle düzenlediği istişare toplantısında Sorgun’u konuştu. Gençlerin düşünce, talep ve önerilerine özel önem verdiğini aktaran Ekinci, bu kapsamda gençlerle buluşma toplantısı tertipledi. Toplantıda ilçenin jeotermal kaynakları ve jeotermal projeler, millet bahçesi, şehir içi trafik problemi, gençlere yönelik projeler konuşuldu. Başkan Ekinci göreve geldiği günden bu tarafa yaptığı çalışmaları aktarırken, gençlerin dilek, istek, beklenti, talep ve şikayetlerini de dinleyerek, bu tarz toplantıları bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerini ifade etti. •Haber: Mustafa TEKER•