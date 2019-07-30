Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102686
ALTIN
255.419
DOLAR
5.5506
STERLİN
6.7609
EURO
6.1902

Başkan Ekinci, gençlerle buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci ilçe gençleriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Başkan Ekinci, gençlerle buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci ilçe gençleriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
90 Okunma
Başkan Ekinci, gençlerle buluştu

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci gençlerle düzenlediği istişare toplantısında Sorgun’u konuştu. Gençlerin düşünce, talep ve önerilerine özel önem verdiğini aktaran Ekinci, bu kapsamda gençlerle buluşma toplantısı tertipledi. Toplantıda ilçenin jeotermal kaynakları ve jeotermal projeler, millet bahçesi, şehir içi trafik problemi, gençlere yönelik projeler konuşuldu. Başkan Ekinci göreve geldiği günden bu tarafa yaptığı çalışmaları aktarırken, gençlerin dilek, istek, beklenti, talep ve şikayetlerini de dinleyerek, bu tarz toplantıları bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerini ifade etti. •Haber: Mustafa TEKER•

Anahtar Kelimeler:
SorgunSORGUN BelediyesiErkut EkinciGençylerGençlerIleriGazetesiGazete IleriIleri Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım işçileri bilgilendirildi
Tarım işçileri bilgilendirildi
Başkan’dan sokak sohbeti
Başkan’dan sokak sohbeti
HAYVAN SEVGiSi
HAYVAN SEVGiSi
TDV kurbanlarınızı bekliyor
TDV kurbanlarınızı bekliyor
KURBANLIKLAR YOZGAT’TAN
KURBANLIKLAR YOZGAT’TAN
Evde bakım hizmeti
Evde bakım hizmeti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim