Başkan değil muhtar!

Taşpınar Köyünde beş dönemdir muhtarlık yapan Hüseyin Kayalı, köyde hayata geçirdiği hizmet ve projeler ile ilçe belediyelerinden geri kalmadı. Muhtar Kayalı, köyünde yaptığı hizmet ve projelere de şehitlerin ve büyük devlet adamlarının isimlerini vermeye devam ediyor. Köyün girişinde inşa edilen mesire alanı ve mescide ‘Muhsin Yazıcıoğlu’ adı verilirken, 15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’da şehit düşen Yozgatlı Özel Harekat Polisi Mustafa Aslan’ın ismi de köydeki çocuk parkında yaşatılıyor. Muhtar Kayalı, köye açtırdığı caddeye de Şehit Ömer Halisdemir’in adını verirken, köy çıkışındaki piknik alanında teröristler tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adı yaşıyor. Köyde açılan sokak ve caddelerde ise ahirete göç eden köy sakinleri ve büyüklerin isimleri yaşatılıyor. Köy Muhtarı Hüseyin Kayalı, köyde 33 hane bulunduğunu, yazın 92 haneye çıktıklarını belirterek, köyünün kuruluşunun 1690’lı yıllara dayandığını söyledi. Muhtarlıkta beşinci dönemi olduğunu da anlatan Kayalı, “Bu hizmetlerin bir bölümünü devletimizin katkılarıyla gerçekleştirdim. Önemli kısmını ise köylülerimizin destek ve yardımları ve şahsi gayretlerimle yaptım. Daha yapacak çok işlerim var. Allah devlete ve millete zeval vermesin” şeklinde konuştu.



ENGELLİ TUVALETİ: Taşpınar köyünde sadece iki engelli vatandaş yaşamasına karşın, Muhtar Hüseyin Kayalı, köy içerisinde yaptırdığı her tuvalete bir de engelliler için tuvalet yaptırmış. Taşxpınar köyü içerisinden geçen Yozgat, Sorgun ve Aydıncık ilçelerine giden yolların kesiştiği yol güzerhangında yaptırdığı genel tuvalette engelliler için yapılan bölüm de dikkat çekiyor. Engelli tuvaleti sadece buruda bulunmuyor. Muhtarlık binasında ve diğer sosyal tesislerdeki tuvaletler de engelliler için bölümler yer alıyor.



ASRİ MEZARLIK: Taşpınar köyünün mezarlığı, bir çok ilçede, hatta bazı illerde bile yok. Mezarlık içerisi parsellere ayrılmış durumda. Aile mezarlıkları bulunuyor. Mezarlık girişi demir kapılı. Hemen yanıbaşında cenaze yıkama alanı bulunuyor. İç kısımda cenaze namazının kılınabileceği bir alan, taziyelerin ve cenaze yakınlarının kalabilecekleri bina yer alıyor. Muhtar Hüseyin Kayalı, 'Köy dışında yaşayanlar geldiğinde sıkıntı yaşamıyorlar, buraları kullanıyorlar'' dedi.



KÖYDE SOSYAL TESİS: Taşpınar köyünde şehirde ne varsa hepsi mevcut. Çok amaçlı salon. Daha önce okul olarak kullanılan bina Muhtar tarafından devralınıp, çok amaçlı salon haline getirilmiş. Eğitim çalışmaları, toplantılar, özel günler, düğünler, törenler burada yapılıyor. Köy halkı sosyal ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Konuklar, yatakhane olarak kullanabiliyor.



DİNLENME TESİSLERİ: Taşpınar köyünun hem girişinde, hem de çıkış yolları üzerinde dinlenme tesisleri bulunuyor. Muhtar Hüseyin Kayalı, ''Köyümüze hafta sonlarında Yozgat'tan, Sorgun'dan Aydıncıktan ve diğer yerleşim alanlarından gelenler oluyor. Burada piknik yapıyorlar. Biz de onları en iyi şekilde ağırlamak için gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Burayı tercih eden hemşehrilerimiz için piknik alanları yaptırdık. Piknik ve çocuk oyun alanlarımızda tuvaletler mevcut, su mevcut, dinlenme alanları mevcut. Herkesi bekliyoruz' diye konuştu.

