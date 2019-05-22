Barınak sahip çıkıyor

Belediyeye ait hayvan barınağı modern ve hijyenik ortamda hayvanların korunmasını ve barınmasını sağlıyor.

Belediyeye ait hayvan barınağında sokak köpekleri, kedi, tavuk ve bazı yabani hayvanlar konaklıyor.

Tüm hayvanlar kendilerine ayrılan özel bölmelerde kalırken, görevliler tarafından mama ve suları saat başı kontrol ediliyor.

Öte yandan veteriner hekim ise hayvanları hijyen ve hastalıklara karşı kontrol ederek, hayvanların sıhhati de kontrol altında tutuluyor.

Barınakta yer alan hayvanlar zaman zaman sahiplendirilerek, yeni sahiplerine teslim ediliyorlar.

Yabani hayvanlar ise bir süre tedavisi yapılıp iyileştikten sonra, yeniden kendi doğal ortamlarına bırakılıyor.

Haber:Mustafa TEKER

