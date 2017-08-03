Barınağın neşesi oldular

Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı’nda kısa bir süre önce doğan kedi ve köpek yavrusu, renkli görüntülerinin yanı sıra dostlukları ile de dikkat çekiyor.

NEŞE DOLULAR

Barınak görevlileri tarafından Tekir ismi verilen yavru kedi neşeli tavırları ile barınaktaki diğer hayvanların da mutluluk kaynağı oldu. Tekir’in neşeli tavırları, aslında çok iyi anlaşamadıkları bilinen kedi ve köpek dostluğunu gerçekleştirdi.

Tekir’in en iyi arkadaşı kendisi gibi kısa bir süre önce doğan Tomar ismi verilen yavru bir köpek. Tekir, oyunlarında Tomar’a dokunuyor, peşinden koşuyor. Tekir’in bu tavırları zamanla Tomar’ın da onunla oyun oynama istediğini artırdı.

Barınak görevlileri ilk defa kedi ve köpeğin bu kadar yakın dostluk içine girdiğini söylediler.

Tekir’in doğduğu ilk günden itibaren sürekli gülümseyen tavırları olduğunu belirten görevliler; “Yaramaz ve neşeli tavırları ile onca kedinin içerisinde dikkat çekiyor. Barınağın neşe kaynağı oldu. Yavru köpekle arkadaş olması ise barınağa renk kattı” dediler.